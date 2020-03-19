قاخ، 19 مارس (أذرتاج). تساقطت الثلوج في المناطق الجبلية في شمال غرب أذربيجان. أفاد المراسل المحلي لاذرتاج ان سماكة الثلوج في قرية إيليسو في محافظة قاخ تصل الى 10-12 سم. لم تخلق هذه الحالة الجوية اية مشاكل في القرى الجبلية.

AZERTAG.AZ : سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور)

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