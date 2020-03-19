سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور)
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
قاخ، 19 مارس (أذرتاج).
تساقطت الثلوج في المناطق الجبلية في شمال غرب أذربيجان.
أفاد المراسل المحلي لاذرتاج ان سماكة الثلوج في قرية إيليسو في محافظة قاخ تصل الى 10-12 سم. لم تخلق هذه الحالة الجوية اية مشاكل في القرى الجبلية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٤٣]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٥٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٥]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:١٥]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٢]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١١]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٥]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:١٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٥]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٣١]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢١]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك