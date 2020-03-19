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    سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور)

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]

    قاخ، 19 مارس (أذرتاج).

    تساقطت الثلوج في المناطق الجبلية في شمال غرب أذربيجان.

    أفاد المراسل المحلي لاذرتاج ان سماكة الثلوج في قرية إيليسو في محافظة قاخ تصل الى 10-12 سم. لم تخلق هذه الحالة الجوية اية مشاكل في القرى الجبلية.

    AZERTAG.AZ :سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور)
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    سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور) سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور) سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور) سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور) سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور) سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور) سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور) سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور) سماكة الثلوج في قرية ايليسو اكثر من 10 سم (صور)