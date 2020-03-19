إطلاق بوابة www.koronavirusinfo.az الالكترونية في أذربيجان لإعلام السكان
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
باكو، 19 مارس، أذرتاج
تم إطلاق بوابة ((www.koronavirusinfo.az)) المعلوماتية من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في إطار مكافحة تفشي عدوى الفيروس التاجي في جمهورية أذربيجان والوقاية من المرض وإعلام وتثقيف السكان.
تحتوي البوابة على معلومات مصدقة عامة حول فيروس كورونا المتجدد (COVID-19) والوضع الحالي في العالم والأنشطة في مجال مكافحة الفيروس في أذربيجان والأخبار العملية.
يتم نقل القواعد والتعليمات والتوصيات التي حددتها حكومة أذربيجان لضمان صحة وسلامة السكان إلى المواطنين بسرعة.
سيتمكن المواطنون من الحصول على إجابات لأسئلتهم عبر الإنترنت من خلال تقديمها إلى البوابة.
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