الرئيس: أظهرت الانتخابات البرلمانية مرة أخرى ان الشعب يشيد بالسياسة المنتهجة في بلدنا

باكو، 19 مارس (أذرتاج).

ان الاعمال في بلدنا تتجه نحو الاتجاه الإيجابي منذ بداية العام. يتم تعزيز الاستقرار والامن في أذربيجان. ضامن الاستقرار هو الشعب الاذربيجاني، والوحدة بين الشعب والحكومة. أثبتت هذه الوحدة نفسها مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية. ان الانتخابات البرلمانية المقامة في 9 فبراير حدث مهم في حياة بلدنا. أظهرت الانتخابات البرلمانية مرة أخرى ان الشعب يشيد بالسياسة المنتهجة في بلدنا. ووجد عزم الشعب الاذربيجاني عكسه في الانتخابات البرلمانية. والمجتمع الاذربيجاني راض من نتائج هذه الانتخابات.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته اليوم بمناسبة عيد نيروز.

كما أضاف الرئيس: "انا تحدثت عن مهام البرلمان المنتخب في كلمتي في جلسته الأولى. وأريد الإضافة ان تركيبة البرلمان شكلت من جديد. انتخب ممثلي المعارضة لرئاسة البرلمان لأول مرة. في الوقت ذاته، يشارك ممثلو المعارضة في رئاسة اللجان البرلمانية. وهذا أول حدث في تاريخ بلدنا ويظهر مرة أخرى ان نيتنا هي تحسين نظام تعدد الأحزاب. والمعلوم أن حزب أذربيجان الجديدة حصل على اغلبية الأصوات في البرلمان. بالتأكيد، بدون موافقة حزب أذربيجان الجديدة لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات. وهذا يظهر ان الخطوات المتخذة في هذا المجال ستؤثر إيجابيا على التطور الناجح لبلدنا في المستقبل وسيتم صياغة جديدة للنظام السياسي في البلد."