  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ليتوانيا تخصص 30.6 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]

    فيلنيوس، 19 مارس (أذرتاج).

    خصصت الحكومة الليتوانية 30 مليون و560 ألف يورو الى وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المتجدد.

    أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان 14 مليون يورو من الأموال خصصت لشراء معدات التنفس الاصطناعي بينما ستصرف 16 مليون و560 الف يورو لتزويد العاملين في مجال الطب بوسائل مضادة لفيروس كورونا المتجدد.

    يجب الذكر ان عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا المتجدد بلغ 36 حالة في البلد.

    AZERTAG.AZ :ليتوانيا تخصص 30.6 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
    أنقرة ومعظم أراضي تركيا تكتسي بحلتها البيضاء
    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٧]
    مسئول جورجي: يتوقع زيادة حالات الإصابة بكورونا المتجدد في جورجيا في الأيام القريبة القادمة
    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]
    الاقتراح حول تعليق استيراد النفط للولايات المتحدة من روسيا ودول أوبك
    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٠٣]
    أوزبكستان تعلن بلوغ المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد 13 مواطنا
    ليتوانيا تخصص 30.6 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا