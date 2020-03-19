ليتوانيا تخصص 30.6 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]
فيلنيوس، 19 مارس (أذرتاج).
خصصت الحكومة الليتوانية 30 مليون و560 ألف يورو الى وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المتجدد.
أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان 14 مليون يورو من الأموال خصصت لشراء معدات التنفس الاصطناعي بينما ستصرف 16 مليون و560 الف يورو لتزويد العاملين في مجال الطب بوسائل مضادة لفيروس كورونا المتجدد.
يجب الذكر ان عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا المتجدد بلغ 36 حالة في البلد.
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