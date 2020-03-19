الرئيس إلهام علييف: يرى الشعب الاذربيجاني جيدا ان هناك مكافحة جدية ضد الحالات السيئة

باكو، 19 مارس (أذرتاج).

طرح الديوان الرئاسي اقتراحا للحوار مع كل الأحزاب السياسية. وهذه هي الخطوة الجادة أيضا. ومعلوم ان الحكومة الأذربيجانية قوية اليوم أكثر مما كان. نعتقد ان القوي عليه ان يتخذ الخطوة القوية الاولى ويطرح اول اقتراح، وان يمكن القول، يهدي الضالين. أي، فعلنا هذا، وأنا مسرور جدا من ان الأغلبية الساحقة للأطياف السياسية أشادت بهذه المبادرة وبدأ بالفعل الحوار السياسي.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته اليوم بمناسبة عيد نيروز.

كما قال الرئيس: "أنا على يقين من ان نتائجها ستكون إيجابية لشعبنا ولتطور بلدنا في المستقبل. فيما يتعلق بالمجموعات التي امتنعت عن هذا الحوار فعليها الأمر. على كل حال، قلت وأريد القول مرة أخرى اننا سوف لا نكون جانبا خاسرا ولا مكان هنا لممثلي الطابور الخامس الخائن في النظام السياسي الجديد. يتم تطهير أذربيجان من الخونة وممثلي الطابور الخامس ويجب تطهيرها منهم. في الوقت ذاته، يرى الشعب الاذربيجاني جيدا ان هناك مكافحة جدية ضد الحالات السيئة، ستستمر مكافحة الفساد والرشوة. ان الاحداث الأخيرة، والخطوات المتخذة في هذا المجال تظهر هذا مرة أخرى."