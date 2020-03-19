حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس ييلغ 20 مليون دولار

منسك، 19 مارس / آذار، )أذرتاج(

بلغ حجم عمليات التوريد والتصدير بين أذربيجان وبلاروس خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري 20 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء البلاروسية أن حجم صادرات بلاروس إلى أذربيجان بلغ 16.5 مليون دولار فيما شكل حجم واردات البلد من أذربيجان 3.1 ملايين دولار.

يذكر أن حجم عمليات التوريد والتصدير بين البلدين بالعام الماضي كان يبلغ 227 مليون دولار وذلك أكثر من المؤشر المماثل من عام 2018 نحو 23 مليون دولار.