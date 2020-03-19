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    جورجيا تزيد من وارداتها من الغاز الطبيعي الأذربيجاني

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١١]

    تبيليسي، 19 مارس، أذرتاج

    زادت جورجيا خلال فترة يناير – فبراير العام الحالي من حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده من أذربيجان.

    قالت إدارة إحصاءات جورجيا إن البلد استورد من أذربيجان خلال الفترة المذكورة 3ر517 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

    وأضافت أن حجم الغاز الطبيعي المستورد من أذربيجان ازداد بنسبة 4ر6 في المائة او قدر 3ر31 مليون م3 بالمقارنة السنوية.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

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