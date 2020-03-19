جورجيا تزيد من وارداتها من الغاز الطبيعي الأذربيجاني
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١١]
تبيليسي، 19 مارس، أذرتاج
زادت جورجيا خلال فترة يناير – فبراير العام الحالي من حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده من أذربيجان.
قالت إدارة إحصاءات جورجيا إن البلد استورد من أذربيجان خلال الفترة المذكورة 3ر517 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأضافت أن حجم الغاز الطبيعي المستورد من أذربيجان ازداد بنسبة 4ر6 في المائة او قدر 3ر31 مليون م3 بالمقارنة السنوية.
عزيزوف مراسل أذرتاج
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٣٢]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٤٤]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٣٥]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:١٥]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٢]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١١]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٥]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:١٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٥]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٣١]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢١]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك