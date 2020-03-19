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    زيادة حجم الصادرات من أذربيجان إلى رابطة الدول المستقلة

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٩]

    باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم تصدير المنتجات من أذربيجان بقيمة 193 مليون دولار أمريكي إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال شهري يناير – فبراير لهذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن هذا الرقم اكثر مما كان في العام 2019 بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.

    أما قيمة واردات أذربيجان من المنتجات من بلدان رابطة الدول المستقلة خلال الشهرين فتبلغ 401 مليون و441 الف دولار امريكي.

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