تصدير 1581 نوع من المنتجات خلال شهرين
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:١٤]
باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 1581 نوع من المنتجات خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 3 مليارات و249.3 مليون دولار أمريكي خلال شهري يناير – فبراير.
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