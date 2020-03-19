باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 1581 نوع من المنتجات خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 3 مليارات و249.3 مليون دولار أمريكي خلال شهري يناير – فبراير.

AZERTAG.AZ : تصدير 1581 نوع من المنتجات خلال شهرين

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