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    تصدير 1581 نوع من المنتجات خلال شهرين

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:١٤]

    باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 1581 نوع من المنتجات خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 3 مليارات و249.3 مليون دولار أمريكي خلال شهري يناير – فبراير.

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