باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 72 ألف و579 طن من الميثانول خلال شهري يناير - فبراير. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة الميثانول المصدرة من أذربيجان بلغت 7 ملايين و257 ألف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير حوالي 72.5 الف طن من الميثانول من البلاد في العام الجاري

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