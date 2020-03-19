تصدير حوالي 72.5 الف طن من الميثانول من البلاد في العام الجاري
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:٢٠]
باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 72 ألف و579 طن من الميثانول خلال شهري يناير - فبراير.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة الميثانول المصدرة من أذربيجان بلغت 7 ملايين و257 ألف دولار أمريكي.
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