مقر العمليات يقر منح موظفي الجهات الحكومية إجازة شهر بالاحتفاظ على رواتبهم
AzerTAg.az
٢٠.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]
باكو، 20 مارس، أذرتاج
أصدر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني تعميما في 20 مارس اليوم.
أفادت أذرتاج ان التعميم يقر منح الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها موظفيها والعاملين فيها إجازة شهر مع الاحتفاظ برواتبهم ابتداء من 29 مارس عام 2002م وذلك ضمن التدابير الوقائية المنفذة من جانب حكومة أذربيجان للتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
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