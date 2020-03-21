كريستال أبشرون تتبرع لصندوق دعم محاربة فيروس كورونا المستجد

باكو، 21 مارس، أذرتاج

قرر مجلس ادارة شركة كريستال أبشرون بتخصيص مائة ألف مانات تبرعا لصندوق دعم محاربة فيروس كورونا المستجد المؤسس بمرسوم الرئيس إلهام علييف في التاسع عشر من مارس الحالي.

واعلنت الشركة عن عدم تسريح أي عامل في الشركات التابعة لها رغم صعوبات اقتصادية تتولد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد وتواصل تسديد نفقات العمال خلال هذه الفترة الحرجة وذلك بجانب قرار الشركة بتطبيق تنازلات خاصة بمستحقات المستأجرين لدى المرافق التجارية التابعة لشركة كريستال ابشرون لشهري مارس وأبريل 2020م.

ودعت الشركة جميع اصحاب المشاريع ورواد الاعمال لدعم صندوق محاربة فيروس كورونا المستجد ضمن بذل جهود ترمي الى تأييد الدولة للتخلص من هذه البلاء.