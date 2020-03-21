زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في أوزبكستان

طشقند، 21 مارس، أذرتاج

ازداد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا الى 37 شخصا في أوزبكستان.

قالت وزارة الصحة الاوزبكية ان عدوى فيروس كورونا اكتشفت اول مرة في البلد لدى مواطنة أوزبكية وفدت من باريس في 15 مارس الى طشقند واصيب اعضاء اسرتها بالعدوى منها وكذلك اقاربها.

وقد وقفت أوزبكستان علاقاتها الخارجية جوا وبرا مع جميع الدول فيما أبطلت جميع الفعاليات الجماعية بما فيه احتفالات عيد نيروز. كما اغلقت في البلد جميع المسارح ودور السينما ومحلات الترفيه الموسيقية وصالات ألعاب الاطفال.

كنكرلي مراسل أذرتاج