أذرسيل تيليكوم تتبرع مليوني مانات لصندوق دعم محاربة فيروس كورونا المستجد

باكو، 21 مارس، أذرتاج

خصصت شركة أذرسيل تيليكوم للاتصالات الخلوية مليوني مانات لصندوق دعم محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد المؤسس بمرسوم الرئيس إلهام علييف في 19 مارس الحالي لضمان الدعم المالي للفعاليات المنفذة على نطاق البلد من اجل التصدي لانتشار عدوى هذا المرض ومحاربته.

يذكر ان الشركة قد شحنت 50 ماناتا على رصيد المشتركين الذين يستخدمون خدمات التجوال حاليا في الخارج.