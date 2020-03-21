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    رئيسة جورجيا توقع على اعلان حالة الطوارئ

    ٢١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]

    تبيليسي، 21 مارس، أذرتاج

    وقعت رئيسة جورجيا سالومه زورابيشفيلي على وثيقة تعلن عن حالة الطوارئ على نطاق البلد الى 21 ابريل.

    وعرضت الوثيقة الى البرلمان الجورجي للتصديق عليها وينعقد البرلمان حاليا لبحثها.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :رئيسة جورجيا توقع على اعلان حالة الطوارئ
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