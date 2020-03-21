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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يتبرع مبلغ راتبه السنوي لصندوق دعم محاربة فيروس كورونا

    ٢١.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٣٣]

    باكو، 21 مارس، أذرتاج

    تبرع الرئيس إلهام علييف مبلغ راتبه السنوي لصندوق دعم محاربة فيروس كورونا المستجد.

    يذكر ان صندوق دعم محاربة فيروس كورونا المستجد مؤسس في 19 مارس 2020م بمرسوم الرئيس إلهام علييف من اجل ضمان تمويل التدابير المتخذة من اجل الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في أذربيجان ومحاربتها ويحق له في قبول التبرعات. وقد خصص الرئيس إلهام علييف في 19 مارس 2020م 20 مليون مانات من الصندوق الاحتياطي للرئيس الاذربيجاني شريحة ابتدائية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتبرع مبلغ راتبه السنوي لصندوق دعم محاربة فيروس كورونا
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