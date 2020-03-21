مقر العمليات يعلن ساعات الدوام الجديدة لمرافق الخدمات العامة ابتداء من الغد

باكو، 21 مارس، أذرتاج

قال مقر العمليات الخاصة لدى مجلس الوزراء انه صدر نظام دوام جديد لمرافق الخدمات العامة على نطاق الجمهورية.

أفادت أذرتاج عن بيان المقر ان نظام ساعات دوام جديدة لمرافق الخدمات العامة بما فيه المقاهي والمطاعم ودور الشاي وصالات الانترنت وسائر المؤسسات العامة التي يجتمع ويتجمع فيها الناس محدد بين الساعات 09.00-15.00 ابتداء من 22 مارس الحالي.

واضاف ان مرافق الخدمات العامة يحق لها الى الساعة 21.00 ان توصل الى العناوين طلبات تلقتها ألكترونيا وكذلك بيع الاغذية والمأكولات للمواطنين قصد اخذهم بها الى البيوت.

واوضح ان الغرض خفض امكانات التواصل للمواطنين للحد الادنى وفي الوقت ذاته الحفاظ على امكانات التغذي الضرورية.

وانذر من معاقبة المرافق المخلة بنظام الدوام الجديد بأشد المعاقبة.