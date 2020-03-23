مقر العمليات يعلن تطبيق النظام الخاص للحجر الصحي في أذربيجان

باكو، 23 مارس، أذرتاج

عقد رئيس الوزراء علي أسدوف اجتماعا لدى مجلس الوزراء في 23 مارس اليوم لبحث الاوضاع الحالية بشأن عدوى فيروس كورونا في البلد وأقر الاجتماع بتطبيق نظام خاص للحجر الصحي على نطاق البلد من اجل منع انتشار العدوى.

وجاء في بيان مقر العمليات انه بغية التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا على البلد ولعواقبها المحتملة واستنادا الى المادة الـ25 للقانون في الصحة تقرر اعلان نظام خاص للحجر الصحي على نطاق جمهورية أذربيجان بدء من الساعة 00.00 من يوم 24 مارس 2020م الى الساعة 00.00 من يوم 20 أبريل 2020م مع الامور الآتية الواجب تنفيذها قطعيا خلال هذه الفترة:

1- منع كل من تجاوز حد السن الـ65 من المنازل وضمان تقديم الخدمات الاجتماعية وفقا للتشريع للذين يقيمون بوحدهم من الناس من هذه الفئة

2- منع الدخول والخروج الى ومن مدينة باكو ومدينة سومغايت ومحافظة أبشرون كل وسيلة نقل باستثناء السيارات الخاصة بما فيه سيارات الاسعاف والاصلاح والانقاذ وكذلك الشاحنات

3- بغض النظر الى انواع ملكيتها وقف فعالية نقل الركاب بين المحافظات والمدن على نطاق البلد

4- ضمان احضار مواطني أذربيجان من الخارج عبر رحلات مستأجرة خاصة ضمن جدول محدد بفرض اخضاعهم للنظام الالزامي للحجر الصحي بمراعاة نظام تفضيل العائلات ذات الاطفال القاصرين والمسنين وذوي الحاجة الى المساعدة الطبية والنسوة على أغيارهم

5- تطبق وكالة باكو للنقل خطوطا سريعة للحافلات بين الساعات 06.00-22.00 على اساس مسارات محددة بين كل محطة لمترو أنفاق باكو مع دعوة الركاب والأهالي لخفض استخدام المترو للحد الادنى واثارة وسائل النقل على الارض

6- منع تجمع ما يزيد عن 10 اشخاص جماعاتٍ لدى الأماكن العامة بما فيه الشوارع والمتنزهات والحدائق وما أشبه ذلك

7- ايصاء الناس بالحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين عند التواصل البشري

8- تطبيق ساعات دوام يومي جديدة لدى مرافق الخدمات العامة: تحدد ساعات الدوام لخدمة المواطنين لدى المطاعم والمقاهي وما أشبه ذلك بين الساعات 12.00-15.00 مع السماح لها بالتسويق للمنتجات للاخذ بها الى البيوت ولايصالها الى العناوين والتجارة الالكترونية

9- وقف فعاليات كل المراكز التجارية الكبيرة والمولات على نطاق البلد باستثناء المحلات التجارية للاغذية والصيدليات الناشطة ضمنها

10- ضمان فعاليات المحلات التجارية للاغذية والصيدليات وسائر المرافق ذات الاهمية الحيوية

11- توكيل وزارة الداخلية بالرقابة على تنفيذ مطالب النظام الخاص للحجر الصحي

ويدعو مقر العمليات جميع الاهالي للمكوث في منازلهم وبيوتهم ومراعاة العزلة الذاتية وللذين يحسون بأعراض مرض فيروس كورونا المستجد ان يتصلوا على الفور بارقام 103.