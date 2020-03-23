باكو، 23 مارس، أذرتاج نادت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا الشعب الاذربيجاني. أفادت أذرتاج ان النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا اعربت عن شكرها لكل من تبرع اعانات لصندوق دعم محاربة فيروس كورونا المستجد معلنة عن تبرعها مبلغ رابتها السنوي للصندوق. ودعت السيدة الاولى الاذربيجانية السكان للوقوف بالتضامن المواطني ولمراعاة تامة لتوصيات ومطالب مقر العمليات الخاصة لدى مجلس الوزراء.

AZERTAG.AZ : النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا تتبرع مبلغ الراتب السنوي لصندوق محاربة فيروس كورونا المستجد

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