أذرتاج تتبرع أموالا لصندوق محاربة فيروس كورونا المستجد
AzerTAg.az
٢٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٣١]
باكو، 23 مارس، أذرتاج
تبرعت وكالة أذرتاج أموالا لصندوق محاربة فيروس كورونا المستجد المؤسس بمرسوم الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 19 مارس 2020م.
ودفعت أذرتاج مبلغ 15 الف مانات تبرعا للصندوق بقرار مجلس ادارة الوكالة وذلك على حساب اموالها خارج الميزانية.
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