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    مقر العمليات يعلن اكتشاف 7 اشخاص آخرين في أذربيجان بفيروس كورونا

    ٢٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٧]

    باكو، 23 مارس، أذرتاج

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد19 اكتشفت لدى 7 أشخاص آخرين في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن بيان المقر ان المصابين المنقولين الى المستشفيات ذات النظام الخاص احوالهم الصحية مألوفة مستقرة ولا شكاية عنهم.

    واضاف ان 61 مواطنا يتلقون العلاج حاليا لدى المستشفيات ذات النظام الخاص خاضعين للرقابة الصحية وتقدر احوال صحة 3 منهم حرجة متوسطة واحوال الاخرين مألوفة مستقرة.

    واشار المقر الى ان حالات الاصابة في أذربيجان بعدوى فيروس كورونا تكتشف بين الاشخاص الوافدين من الخارج وعلى تفشي العدوى بين الناس داخل البلد.

    ودعا المقر المواطنين مرة اخرى لمراعاة قواعد السلوك الخاصة المعلن عنها سابقا للعزلة الذاتية وعدم الخروج من المنازل إلا لضرورة قصوى وخفض مستوى التواصل للحد الادنى مع الآخرين وعدم زيارة أماكن تجمع الناس وسائر القواعد الضرورية مراعاة قطعية.

    AZERTAG.AZ : مقر العمليات يعلن اكتشاف 7 اشخاص آخرين في أذربيجان بفيروس كورونا
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