جهاز الهجرة الاذربيجاني يعلن قراره عن اجراءات تمديد مدة الاقامة للاجانب

باكو، 25 مارس (أذرتاج).

بناء على إعلان حالة الحجر الصحي الخاص في أذربيجان من 24 مارس، وبغرض تسهيل الاجراءات لتقديم الالتماسات الالكترونية، تقليل التماس بين الاشخاص وتحسين الاجراءات لتقديم الوثائق للحصول على اذن الاقامة والسكن، تم تعليق ضرورة تقديم الأجانب المقيمين في البلد وغير المغادرين البلد بالاسباب المعلومة طلبا لتمديد فترة الاقامة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الهجرة أن إلتماسات الاجانب الذين تنتهي مدة اقامتهم ابتداء من 24 مارس حتى 30 ابريل تعتبر مقبولة من قبل جهاز الهجرة. يطلب من الاجانب في هذه الحالة تسديد الرسوم الرسمية للاقامة ( 15 مانات لغير المراهقين و30 مانات للمراهقين لمدة 30 يوما، 30 مانات لغير المراهقين و60 مانات للمراهقين لمدة 60 يوما)، وذلك ضروري لدخول القرارات الصادرة بشأن الالتماسات حيز التنفيذ وحرية الدخول والخروج للاشخاص من معابر الدولة، ولتجنبهم من الوجود في وضع المهاجر غير القانوني في البلد في المستقبل ومن معاقبتهم قانونيا.

لا حاجة الى تسلم القرارات الصادرة بشأن تمديد مدة الاقامة. يوصى ألا يأتي الاشخاص الى اقسام جهاز الهجرة بهذا الغرض. يمكن الاتصال برقم 919 للحصول على التفاصيل.

سيتم وضع ارقام لتسديد الرسوم الرسمية المطلوبة لتمديد الاقامة في موقع جهاز الهجرة على شبكة الانترنت خلال يومين.