  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    تمديد مدة إغلاق الحدود بين أذربيجان وايران حتى 20 ابريل

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]

    باكو، 25 مارس (أذرتاج)

    قرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني في تمديد مدة سريان القرار بشأن اغلاق الحدود بين جمهورية أذربيجان وجمهورية ايران الاسلامية حتى 20 ابريل.

    AZERTAG.AZ :تمديد مدة إغلاق الحدود بين أذربيجان وايران حتى 20 ابريل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
    نائب أذربيجاني لـ شباب النيل: إصلاحات علييف هي ثورة مجتمعية تنتصر للمواطن باختلاف فئاته
    ٢١.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف يتبرع مبلغ راتبه السنوي لصندوق دعم محاربة فيروس كورونا
    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]
    الرئيس إلهام علييف: يرى الشعب الاذربيجاني جيدا ان هناك مكافحة جدية ضد الحالات السيئة
    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:١٥‎]
    الرئيس: أظهرت الانتخابات البرلمانية مرة أخرى ان الشعب يشيد بالسياسة المنتهجة في بلدنا
    تمديد مدة إغلاق الحدود بين أذربيجان وايران حتى 20 ابريل