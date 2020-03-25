تمديد مدة إغلاق الحدود بين أذربيجان وايران حتى 20 ابريل
AzerTAg.az
٢٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]
باكو، 25 مارس (أذرتاج)
قرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني في تمديد مدة سريان القرار بشأن اغلاق الحدود بين جمهورية أذربيجان وجمهورية ايران الاسلامية حتى 20 ابريل.
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