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    أذربيجان: تسجيل 29 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة واحدة لوفاة شخص

    ٢٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٥‎]

    باكو، 26 مارس (أذرتاج)

    أفادت أذرتاج نقلا عن مقر العمليات انه تم تسجيل 29 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة واحدة لوفاة شخص

    (مواليد عام 1961) من مواطني أذربيجان، عائد من تركيا في 12 مارس لهذا العام، كان يعاني من التهام الشعب الهوائية. دخل الى المستشفى الخاص بالحرارة العالية وضيق التنفس.

    يتم تحديد أفراد اسرته وأشخاص كانوا باتصال معه.

    كذلك تعافى 5 اشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد وتم ترخيصهم من المستشفى الخاص.

    حاليا يتلقى 104 مريض بهذا الفيروس علاجهم في المستشفيات الخاصة. و5 منهم في الحالة الصحية السيئة.

    يرجى الاشخاص الاتصال برقم 103 او ارقام 15-42 في حالة ظهور اعراض لفيروس كورونا المستجد.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 29 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة واحدة لوفاة شخص
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