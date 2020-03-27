أذربيجان : تشديد حالة الحجر الصحي الخاص مع تطبيق الاجراءات التالية

باكو، 27 مارس (أذرتاج)

قرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني تشديد حالة الحجر الصحي الخاص ابتداء من الساعة 00:00 من 29 مارس.

افادت وكالة أذرتاج ان حركة المواصلات بين المحافظات والمدن ستوقف بالكامل باستثناء حركة المركبات للاغراض الخاصة وسيارات الاسعاف الاولي ومركبات الانقاذ وللاغراض الزراعية وللخدمات الاجتماعية وكذلك الشاحنات.

ان حركة المواصلات داخل حدود باكو وسومغايت ومحافظة ابشيرون مستمرة بشكل عادي.

سيعمل ميترو انفاق في باكو من الساعة 07:00-09:00 صباحا ومن الساعة 17:00-20:00 مساء.

الاجراءات في المراكز التجارية:

باستثناء محلات سوبر ماركت ومحلات الاغذية والصيدليات، يتوقف عمل كل المراكز والمنشآت التجارية ويتواصل عمل التسويق الا عن طريق الانترنت وتوصيل المشتريات الى الاماكن.

الاجراءات في منشآت المرافق العامة:

يتوقف عمل كل منشآت المرافق العامة والمطاعم والمقاهي ويسمح للمشترين بالطلب عبر الانترنت والتوصيل الى البيوت.

حركة الاهالي:

يتم تقييد الدخول في الكورنيش والحدائق واماكن الاستراحة بغرض تنظيم ازدحام حركة الناس.