جهاز الهجرة يناشد الاجانب وعديمي الجنسية

باكو، 28 مارس (أذرتاج).

نظرا للوضع الناشئ نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن إلتماسات الأجانب الذين تم تسجيلهم بمكان الاقامة وتنتهي مدة اقامتهم خلال فترة ما بين 16 مارس و30 ابريل ولا يستطيعون مغادرة البلد بالاسباب المعلومة تعتبر مقبولة من قبل جهاز الهجرة الاذربيجاني.

أفادت أذرتاج ان الجهاز قد اتخذ قرارات عن تمديد مدة اقامة الاشخاص المؤقتة من 16 مارس الى 31 مارس. اما الاشخاص الذين تنتهي مدة اقامتهم المؤقتة حتى 30 ابريل فسوف يتخذ جهاز الهجرة قرارات بهذا الصدد بشكل مرحلي. ستوضع المعلومات عن هذا في الموقع الرسمي لجهاز الهجرة على شبكة الانترنت خلال اقصر وقت ممكن.

ويعلن جهاز الهجرة مرة اخرى ان الاجانب والاشخاص عديمي الجنسية تحصل على حق الإقامة في البلد الا بعد تسديدهم الرسوم على أساس القرارات الصادرة.

نشرت ارقام التسديد المتعلقة بالرسوم في موقع جهاز الهجرة

https://eservice.migration.gov.az/public/payments-search