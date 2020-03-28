  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    جهاز الهجرة يناشد الاجانب وعديمي الجنسية

    ٢٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]

    باكو، 28 مارس (أذرتاج).

    نظرا للوضع الناشئ نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن إلتماسات الأجانب الذين تم تسجيلهم بمكان الاقامة وتنتهي مدة اقامتهم خلال فترة ما بين 16 مارس و30 ابريل ولا يستطيعون مغادرة البلد بالاسباب المعلومة تعتبر مقبولة من قبل جهاز الهجرة الاذربيجاني.

    أفادت أذرتاج ان الجهاز قد اتخذ قرارات عن تمديد مدة اقامة الاشخاص المؤقتة من 16 مارس الى 31 مارس. اما الاشخاص الذين تنتهي مدة اقامتهم المؤقتة حتى 30 ابريل فسوف يتخذ جهاز الهجرة قرارات بهذا الصدد بشكل مرحلي. ستوضع المعلومات عن هذا في الموقع الرسمي لجهاز الهجرة على شبكة الانترنت خلال اقصر وقت ممكن.

    ويعلن جهاز الهجرة مرة اخرى ان الاجانب والاشخاص عديمي الجنسية تحصل على حق الإقامة في البلد الا بعد تسديدهم الرسوم على أساس القرارات الصادرة.

    نشرت ارقام التسديد المتعلقة بالرسوم في موقع جهاز الهجرة

    https://eservice.migration.gov.az/public/payments-search

     

    AZERTAG.AZ :جهاز الهجرة يناشد الاجانب وعديمي الجنسية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٣١]
    أذرتاج تتبرع أموالا لصندوق محاربة فيروس كورونا المستجد
    ٢٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]
    النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا تتبرع مبلغ الراتب السنوي لصندوق محاربة فيروس كورونا المستجد
    ١٨.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
    تشغيل نظام تطبيق "آسان بوت"
    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
    المحكمة العليا ستنظر في التماسات المواطنين عبر الإنترنت
    جهاز الهجرة يناشد الاجانب وعديمي الجنسية