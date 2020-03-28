أذربيجان: تسجيل 17 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة واحدة لوفاة

باكو، 28 مارس (أذرتاج)

أفادت أذرتاج نقلا عن مقر العمليات انه تم تسجيل 17 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وحالة واحدة لوفاة شخص

(مواليد عام 1951) من مواطني أذربيجان كان يعاني من مرض السكري ومرض القلب المزمن ووضع على شرايينه الدعامة التاجية. دخل الى المستشفى الخاص بالحرارة العالية وضيق التنفس والالتهاب الرئوي المزدوج.

يتم تحديد أفراد اسرته وأشخاص كانوا باتصال معه.

حاليا يتلقى 163 مريض بهذا الفيروس علاجهم في المستشفيات الخاصة. و23 منهم في الحالة الصحية السيئة.

يرجى الاشخاص الاتصال برقم 103 او ارقام 15-42 في حالة ظهور اعراض لفيروس كورونا المستجد.