باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج) وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان مليونين و623.4 ألف طن من النفط الخام خلال سهر يناير. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة النفط المصدر خلال هذه الفترة بلغت مليارا و210.2 مليون دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير النفط الخام بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده