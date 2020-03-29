  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير النفط الخام بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٣١]

    باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان مليونين و623.4 ألف طن من النفط الخام خلال سهر يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة النفط المصدر خلال هذه الفترة بلغت مليارا و210.2 مليون دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير النفط الخام بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]
    كشف حجم الأموال الموجهة إلى قطاع النفط والغاز
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٩]
    الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٤]
    تصدير 271.4 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال يناير
    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:٢٠]
    تصدير حوالي 72.5 الف طن من الميثانول من البلاد في العام الجاري
    تصدير النفط الخام بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير