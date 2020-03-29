باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج) وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان مليار و315.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال شهر يناير. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة بلغت 271 مليون و472.8 الف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير 271.4 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال يناير

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