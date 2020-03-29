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    الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٩]

    باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم تصدير 12.3 الف طن من الكيروسين بقيمة 8.7 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال عام 2019.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 42.5 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 18.7 مليون دولار وأكثر من 2.2 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 517.4 مليون دولار و890.5 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 91.7 مليون دولار هذه الفترة.

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