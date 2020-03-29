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    كشف حجم الأموال الموجهة إلى قطاع النفط والغاز

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]

    باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وجهت 937.5 مليون مانات إلى قطاع النفط والغاز خلال شهري يناير – فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن قيمة المنتجات في قطاع النفط والغاز خلال العام بلغت 5 مليارات و23.8 مليون مانات وانخفضت انتاج المنتجات في هذا القطاع من الصناعة بنسبة 1.3 في المائة قياسا إلى العام السابق. وانخفضت القيمة المضافة المنتجة في القطاع المذكور بنسبة 2.1 في المائة. وانتجت 68.4 في المائة من المنتجات الصناعة في قطاع التعدين.

    وجاء في البيان أن معدل أسعار منتجي السلع الصناعية خلال الشهر الماضي بلغ 91.3 في المائة بما فيه 89 في المائة في صناعة التعدين وذلك مقارنة بالشهر السابق.

    وكان 34.7 ألف شخص عاملا في قطاع النفط والغاز من الاقتصاد إلى أول فبراير وكان الراتب الاسمي في قطاع النفط والغاز خلال فترة يناير3407 مانات.

    AZERTAG.AZ : كشف حجم الأموال الموجهة إلى قطاع النفط والغاز
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