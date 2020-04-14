كييف، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج) اصيب حوالي 600 شخص من الطواقم الطبية الأوكرانية بقيروس كورونا. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف ان عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع المصابين بالفيروس وصل إلى 594 شخص بواقع 64 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

AZERTAG.AZ : حوالي 600 مصاب من الطواقم الطبية الأوكرانية بفيروس كورونا

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