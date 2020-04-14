حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 14 أبريل ، أذرتاج

قال مقر العمليات الخاصة إن أذربيجان سجلت فيها 49 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 62 مصابا بالعلاج تماما وترخصوا بينما توفي شخص واحد.

واضاف أن المتوفى من مواليد 1933م الذي كانت نتائج عيناته للفحص الطبي ايجابية كان يعاني كذلك من السكري وأمراض القلب.

وجاء في البيان أن البلد سجل فيه حتى الان 1197 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتشافى منهم 351 مصاب بالعلاج وتوفي 13 مصابا ويستمر علاج 833 مصاب لدى مستشفيات النظام الخاص.

وتقدر احوال صحة 24 منهم حرجة و 28 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.