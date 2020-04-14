الرئيس إلهام علييف يرسم تمويل القروض الصغيرة غير المضمونة لمنتجي المنتجات الزراعية

باكو، 14 أبريل ، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في 14 ابريل اليوم على مرسوم ينص على تخصيص الاموال من اجل تحسين تأمين منتجي المنتجات الزراعية بالقروض الصغيرة في ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفي الفترة ما بعدها.

أفادت أذرتاج أن المرسوم يخصص 30 مليون مانات من صندوق الرئيس الاذربيجاني الاحتياطي المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2020م الى وكالة الائتمان الزراعي والتنمية لدى وزارة الزراعة من اجل تقديم القروض الصغيرة غير المضمونة في القطاع الزراعي بغية تسديد حاجات منتجي المنتجات الزراعية الى الاموال والتمويل في ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفي الفترة ما بعدها.