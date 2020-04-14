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    سلطات داغستان تتساعد مواطنين أذربيجانيين عالقين في الحدود

    ١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]

    موسكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تساعد سلطات جمهورية داغستان في الاتحاد الروسي المواطنين الأذربيجانيين غير القادرين على العودة إلى البلاد نتيجة إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا.

    افادت وكالة اذرتاج ان رئيس منطقة ماغارامكنت لداغستان فريد أحمدوف صرح للصحفيين انه هناك حوالي 300 مواطن اذربيجاني في الحدود. وأشار إلى أنه لا يمكنهم العبور إلى أذربيجان نتيجة إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا.

    وفقا لكلمات فريد أحمدوف، تم إيواء حوالي 130 شخص في المساجد والفندقين و130 آخر في قاعدة "تشايكا" السياحية بالقرب من مدينة دربند. يتم تزويدهم بالطعام والدواء.

    AZERTAG.AZ :سلطات داغستان تتساعد مواطنين أذربيجانيين عالقين في الحدود
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