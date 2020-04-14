تهيئة كافة الظروف للمواطنين السعوديين العالقين في أذربيجان بسبب الجائحة

باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

اطلع إعلامي لسعودي على أحوال 163 مواطناً سعوديا لم يستطيعوا مغادرة جمهورية أذربيجان بعد تعليق الطيران في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية في أذربيجان لوكالة أذرتاج بأن هؤلاء المواطنين تمت إقامتهم في الغرف المريحة في فندقFairmont بباكو. بالإضافة إلى ذلك هناك 5 أشخاص أخرين من مملكة البحرين استقبلتهم السفارة ضمن المواطنين السعوديين في الفندق. ولمتابعة شؤونهم تم تأسيس مكتب مؤقت للسفارة في الفندق يعمل على مدار 24 الساعة.

وفي حديثه مع الإعلامي قال السائح السعودي إبراهيم الحربي إنه استمتع بزيارة أذربيجان وبما لقي فيها من كرم الضيافة والشعب الطيب. ورغم تعذر عودته إلى المملكة بسبب تعلق الطيران إلا أن السفارة وفّرت لهم هنا ظروفا جيدا.

وقال السائح الآخر حسن طوهري إنه جاء مع أسرته (الزوجة والطفلين) إلى أذربيجان حيث تمتعوا بجمال هذا البلد الكريم ومعالمها التاريخية والطبيعية، وأضيف أنهم باستمرار يتواصلون مع ذويهم وأقاربهم في المملكة ولا يشعرون بالغربة في هذا البلد الشقيق.

وأعرب المواطنون السعوديون الآخرون المتواجدون في الفندق عن رضاهم عما وجدوه في بلدهم الثاني أذربيجان وعبروا عن رغبتهم الكبيرة في مزيد من التعرف بمعالم أذربيجان بعد انتهاء هذه الجائحة.