ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا

تالين، 14 أبريل، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا بواقع 41 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1373 شخص.

قالت وزارة الصحة الإستونية إن 32 الفا و 263 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 41 شخصا من 1373 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن إستونيا سجلت فيها حتى الآن 31 واقعة لوفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج