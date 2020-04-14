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    حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في بلاروس في تزايد

    ١٤.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٩]

    منسك، 14 أبريل ، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلاروس الى 3281 شخص.

    قالت وزارة الصحة البلاروسية إن نحو 72 الف شخص خضع للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    يذكر أن بلاروس سجلت فيها حتى الآن 33 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

    حسينلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في بلاروس في تزايد
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