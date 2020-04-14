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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا

    ١٤.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:١٢]

    ريغا، 14 أبريل، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 657 شخص.

    قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 29 الفا و 18 شخصا خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـشخصين من 242 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن 5 وقائع وفاة بسبب هذا المرض.

    أسدوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا
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