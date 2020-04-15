زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا

ويلنوس، 15 أبريل، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 8 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1070 شخص.

قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 42 الفا و 690 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 8 أشخاص من 1187 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 24 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج