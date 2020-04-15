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    زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:١٩]

    ويلنوس، 15 أبريل، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 8 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1070 شخص.

    قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 42 الفا و 690 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 8 أشخاص من 1187 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 24 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.

    أسدوف مراسل أذرتاج

     

    AZERTAG.AZ :زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا
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