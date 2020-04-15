ارتفاع حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا
AzerTAg.az
١٥.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥٣]
كيشيناو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا 1800 مصاب فيما وصل عدد حالات اصابة جديدة على نطاق البلد 140 مصاب خلال مدة اليوم الاخير.
قالت وزارة الصحة المولدوفية إن اكثر حالات الاصابة مسجلة في العاصمة كيشيناو بعدد يبلغ 500 مصاب.
واضافت أن عدد المتعافين بالعلاج 140 شخصا وترخصوا.
وصل عدد حالات الوفيات في البلد من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 40 حالة وفاة.
واجريت حوالي 9000 فحصا طبيا عموما.
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