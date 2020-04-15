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    ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٥‎]

    طشقند، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وقالت وزارة الصحة الاوزبكية إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 1214 شخص بواقع 160 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة مفيدة أن حالات الاصابة الجديدة ازدادت من بين المحتجزين للحجر الصحي والعزلة الذاتية.

    وقال في البيان إن 100 مصاب تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد 4 مصابين حياتهم. وما زال حوالي 80 ألفا و324 شخص في البلد تحت الرقابة الطبية المشددة والحجر الصحي وكذلك العزلة الذاتية في مساكنهم.

    AZERTAG.AZ :ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان
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