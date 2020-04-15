زلزال بقوة 5 درجات يضرب فلبين

طوكيو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم شواطئ الفلبين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع gfz-potsdam.de الالكتروني على الإنترنت أن مركز الزلزال وقع في الساعة 10:01 بالتوقيت المحلي في المحيط الهادئ ، وفي شمال جزيرة لوزون للفلبين، على بعد 240 كيلومترًا شمال شرق لاواج وعلى عمق 20 كم تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.