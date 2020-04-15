تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في اليابان 8915 شخص

طوكيو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اليابان بواقع 712 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة لتجاوز عدد المصابين بالعدوى 8915 شخص.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان والإدارات المحلية ان عدد حالات الاصابة المسجل بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد بلغ الى 2319 شخص وتوفي 175 آخر.

تحتل طوكيو المرتبة الأولى في عدد المصابين بالفيروس - 2319. ويتبعها أوساكا مع 894 شخصًا وكاناغاوا مع 579 شخصًا وتشيبا مع 502 شخصًا وسايتاما مع 452 شخصًا وفوكوكا مع 409 شخصًا ومحافظة هيوغو مع 404 شخصًا.

وبحسب الوزارة، فإن حالة 158 شخص ما زالت حرجة. تعاف 1497 شخص وغادروا المستشفيات.