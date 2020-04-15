عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جورجيا يبلغ 306 مصاب

تبيليسي، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 306 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 4990 شخص فيما احضر البلد 7 مواطنين مصابين بالفيروس في الخارج.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 462 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

وتعافى 69 مصابا بالعلاج بينما توفي 3 مصابين في جميع انحاء البلد.

ويذكر أن ثلاثة أشخاص آخرين مصابين بالفيروس التاجي نقلوا إلى جورجيا في الخارج.