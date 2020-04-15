باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج) صدرت 325 طن من الشاي من البلد خلال شهري يناير – مارس. قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 2.2 مايون دولار. يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 308 طن من الشاي بقيمة مليوني دولار.

AZERTAG.AZ : ارتفاع الصادرات من الشاي

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