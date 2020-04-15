  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع الصادرات من الشاي

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]

    باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت 325 طن من الشاي من البلد خلال شهري يناير – مارس.

    قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 2.2 مايون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 308 طن من الشاي بقيمة مليوني دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع الصادرات من الشاي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٥‎]
    قاسملي: يعاد النظر في الاستثمارات والنفقات الجارية في الميزانية
    أذربيجان تستند الى مجرد احتياطاتها في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والازمة الناجمة عنها
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٤٧]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ 11 أبريل
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٣]
    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال مارس
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
    روسيا أكبر مستورد لليمون من أذربيجان
    ارتفاع الصادرات من الشاي