ارتفاع الصادرات من الشاي
AzerTAg.az
١٥.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٥٩]
باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
صدرت 325 طن من الشاي من البلد خلال شهري يناير – مارس.
قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 2.2 مايون دولار.
يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 308 طن من الشاي بقيمة مليوني دولار.
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