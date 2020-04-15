إنتاج الميثانول تصل إلى 93.7 الف طن في أذربيجان
AzerTAg.az
١٥.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
من المتوقع أن يصل إنتاج الميثانول إلى 29 ألفا و729 طن سنويا بأذربيجان خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج أن شركة "سوكار ميثانول" التابعة لشركة النفط الأذربيجانية الحكومية (سوكار) صدرت المنتجات بقيمة 9 ملايين و372 الف دولار.
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