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    إنتاج الميثانول تصل إلى 93.7 الف طن في أذربيجان

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    من المتوقع أن يصل إنتاج الميثانول إلى 29 ألفا و729 طن سنويا بأذربيجان خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن شركة "سوكار ميثانول" التابعة لشركة النفط الأذربيجانية الحكومية (سوكار) صدرت المنتجات بقيمة 9 ملايين و372 الف دولار.

    AZERTAG.AZ :إنتاج الميثانول تصل إلى 93.7 الف طن في أذربيجان
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