تصدير البروبيلين بقيمة 21.1 مليون دولار من البلاد

باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان 24.9 الف طن من البروبيلين خلال الربع الاول من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة البروبيلين المصدرة من البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 21.1 مليون و452 ألف دولار أمريكي.

يذكر ان الإنتاج السنوي لمصنع البروبيلين الذي تم بناؤه في إطار مشروع "سوكار بوليمر" بلغ 184 الف طن. تم افتتاح المصنع في 18 يوليو لعام 2018 بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا. بدأت صادرات البروبيلين في 5 أكتوبر من نفس العام.