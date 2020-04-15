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    تصدير حوالي 224 ألف طن من المنتجات النفطية من البلاد

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]

    باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 223.9 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 88 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن البلد صدر خلال 3 أشهر للعام السابق 201.9 ألف طن من المنتجات النفطية بتكلفة وصلت إلى 100.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :تصدير حوالي 224 ألف طن من المنتجات النفطية من البلاد
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