تصدير حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية
AzerTAg.az
١٥.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٥]
باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم تصدير 7 ملايين و576.4 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير – مارس للعام الجاري من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 3 مليارات و522.6 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 7 ملايين و697.3 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 3 مليارات و534.3 مليون دولار.
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