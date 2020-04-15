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    تصدير حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]

    باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تصدير 7 ملايين و576.4 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير – مارس للعام الجاري من أذربيجان.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 3 مليارات و522.6 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 7 ملايين و697.3 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 3 مليارات و534.3 مليون دولار.

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