تصدير حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية

باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم تصدير 7 ملايين و576.4 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير – مارس للعام الجاري من أذربيجان.

بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 3 مليارات و522.6 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 7 ملايين و697.3 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 3 مليارات و534.3 مليون دولار.